Klezmer-Festival Münsingen 30. Juni bis 3. Juli 2022

Am ersten Wochenende im Juli hält die Klezmer-Musik Einzug in Münsingen. Beim ersten Klezmer-Festival in Münsingen finden in der Kernstadt und Buttenhausen eine Vielzahl von Veranstaltungen statt. Vom 30. Juni bis 3. Juli wird getanzt, gelacht und gesungen. Mehrere Gruppen und Bands, darunter Katalin Horvath und ihr Klezmer-Gypsy-Trio, fojgl oder yidlid und einige weitere Auftritte werden uns die Welt des Klezmer näherbringen. Es gibt Mitmachangebote wie einen Chor- und Kalligraphie-Workshop, es werden jüdische Anekdoten erzählt und jüdischer Humor bringt uns zum Lachen. Verteilt auf die Orte Zehntscheuer, Altes Gefängnis Münsingen und Buttenhausen werden so eine Vielzahl unterschiedlicher Veranstaltungen präsentiert. Alles unter dem Motto Lechayim – auf das Leben! Auch kulinarisch werden die Besucher verwöhnt. Das Café Ikarus übernimmt die Bewirtung am Samstag mit israelischen Spezialitäten. Am Sonntag wird es beim Alten Gefängnis orientalische Leckereien geben. Das Jüdische Museum Buttenhausen und das Living-Museum öffnen ihre Türen. Die Besucher erwartet ein tolles Programm über vier Tage, bei dem die jüdische musikalische Kultur im Mittelpunkt steht.

Das Programm zum Klezmer-Festival 2022 in Münsingen und Buttenhausen finden Sie hier.