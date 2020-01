Die Cajun Roosters um den britischen Akkordeon-Guru Chris Hall – der schon mit Sir Paul McCartney und Kate Bush gespielt hat – gehören zu den führenden Bands der europäischen Cajunszene. Die Band wurde nicht nur mehrfach bei den European Cajun & Zydeco Awards ausgezeichnet, sondern auch im Mutterland des Cajun, Louisiana/USA geehrt: Bei den CFMA-Awards gewannen die Cajun Roosters den Award ‚Prix DeHors de Nous', der einmal im Jahr an verdiente Musiker in Louisiana und an eine Band außerhalb der Region Louisiana/East-Texas verliehen wird. Das ist eine Art Cajun-Grammy!

Diesseits des Atlantiks waren die Cajun Roosters auch auf namhaften Festivals, wie der Jazzwoche Burghausen, Tollwood München, Bluesfest Eutin, Rhein in Flammen Koblenz, Skagen Festival (DK), Gloucester (UK), Saulieu Cajun Festival (F), Hamawe Roots Festival (B), zu hören.

Cajun ist die Musik der französischen Einwanderer, die sich in den US-Südstaaten niedergelassen haben. Dort hat sich die Musik mit dem Deltablues der afrikanischen Plantagensklaven und sogar kreolischen Rhythmen der Karibik vermischt – eine tanzbare Musik, die mit ihrem treibenden Beat einfach gute Laune macht!