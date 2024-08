Klezmer reloaded Maciej Golebiowski Klarinetten / Milos Todorovski Akkordeon.

Jüdische Musik aus dem Osten und Südosten Europas, sprich Hoch-zeitsmusiken und jiddische Lieder, werden an ihrer Oberfläche angekratzt, aufgeraut, mit Jazz, Salsa, Tango und mehr vermischt, manchmal auch entfernt, um den Klezmer auf seine Matrix hin zu überprüfen. Ihre einfühlsame und neugierige Erweiterung des Bekannten geht bis hin zu klassischen Größen wie Mahler, Wagner oder Chopin, deren Motive in einem ganz neuen Licht erklingen. Damit geht das Duo neue Wege in einer alten musikalischen Sprache – zum Lachen traurig und zum Weinen lustig!

Konzert #53