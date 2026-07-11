Kleztett – Benefizkonzert

20 Jahre gemeinsame Spielfreude, gefeiert mit mitreißender Klezmermusik, die bewegt, überrascht und direkt ins Herz trifft.

Kleztett versteht Klezmer als unmittelbare Weitergabe von Musik, lebendig und im Moment. Mit großer Experimentierfreude collagiert das Ensemble traditionelles Liedgut mit anderen Stilistiken und Eigenkompositionen, in farbigen Arrangements mit einer ordentlichen Portion Improvisation gewürzt. Klezmer ist eine Musik, die sich seit jeher von anderen Einflüssen nährt und dadurch lebendig bleibt. Das Kleztett trägt das weiter: in Arrangements, die verschiedene Stilistiken verweben, und in Eigenkompositionen, die die Tradition nicht bewahren, sondern fortschreiben. Der Erlös des Abends kommt der Alten Seegrasspinnerei zugute, einem Kulturort in Nürtingen, der genau solche Abende erst möglich macht und der Unterstützung verdient.