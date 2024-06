Klima, Karma & Karriere - Jobfestival für Klimaschutz Das Event rund um Zukunftsberufe und die nachhaltige Arbeitswelt

Welche Chancen und Perspektiven bietet die nachhaltige Arbeitswelt? Wie finde Ich einen zukunftsfähigen Job, der zu mir passt?

Im Kontext dieser Fragestellungen möchten wir Schulklassen (ab Klasse 9) und junge Menschen in beruflicher Orientierung herzlich einladen zu „Klima, Karma & Karriere“ – dem Jobfestival für Klimaschutz am 12. Juli 2024 von 9.00 bis 14.00 Uhr im SpOrt Stuttgart Bad Cannstatt. Organisiert von der Jungen Plattform der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg verfolgt das Jobfestival das Ziel, jungen Menschen berufliche Perspektiven aufzuzeigen: In Zeiten des Klimawandels sowie in einer unübersichtlicher werdenden Berufslandschaft. Zum Aktionstag sind junge Menschen in der Berufsorientierung zwischen 15 und 28 Jahren herzlich eingeladen.

Vor Ort in Stuttgart wird ein bunt gemischtes Programm bestehend u.a. aus Impulsformat, Unternehmensvorstellungen auf dem Zukunftsmarkt, Livemusik, spannenden Workshops & Crashkursen, Media Area, Jobwand und Kreativaktionen geboten. Das Jobfestival zeigt auf, welche Perspektiven die nachhaltige Arbeitswelt für junge Menschen bietet und wie man mit einer sinnerfüllten Arbeit zu einer zukunftsfähigen und klimagerechten Gesellschaft beitragen kann.

Die Teilnahme ist kostenlos und wir organisieren für Gruppen gerne einen Busshuttle oder übernehmen die Kosten einer Anreise mit dem ÖPNV.

Die erlebnisorientierte und modulare Ausrichtung des Events bietet Anknüpfungspunkte für alle Schularten. Die Teilnehmenden erwartet ein buntes Programm:

• Interaktives Impulsformat „Vote and Discuss: Welchen Impact hat meine Berufswahl?“ u.a. mit Umweltministerin Thekla Walker, MdL

• Zukunftsmarkt grüne Arbeitswelt interaktive Stände von Unternehmen und Organisationen zu den Themen Grüne Energie & Industrie, Mobilität der Zukunft, Natur & Artenvielfalt und Städte im Wandel

• Ideengebende Coaching- und Workshopsessions u.a. zu Berufsbildern, Innovationen, Future Skills, Fördermöglichkeiten oder dem Bewerbungsprozess

• Rahmenprogramm bestehend aus Media Area mit Berufstest, Kreativaktionen, Jobwand mit Stellen und Praktika, Peer Café zum Austausch mit Azubis und kostenfreier Food Lounge