Die Herrenberger Ortsgruppe von Fridays for Future ruft als Teil der weltweiten Bewegung am Freitag, den 03. März 2023 zum nächsten globalen Klimastreik auf. Die Kundgebung in Herrenberg startet um 5 nach 12 am Bahnhof und bahnt sich dann den weiteren Weg durch die Stadt zum Marktplatz. Hier folgt ab 13 Uhr ein buntes Programm mit weiteren Rede- und Musikbeiträgen.