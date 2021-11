Klimagefühle: erleben,einordnen, verarbeiten

Passend zu unserem diesjährigen Themenkomplex Nachhaltigkeit und Klimakrise veranstalten wir über die gesamte Spielzeit hinweg mehrere Klima-Wochenenden mit Theatervorstellungen und einem umfangreichen Rahmenprogramm.

In verschiedenen Projekten und Veranstaltungen wollen wir uns mit Menschen verschiedener Generationen austauschen und künstlerisch aktiv werden.

Welche Gefühle löst die Klimakrise bei uns aus? Warum verdrängen wir diese Gefühle so gerne? Wie können wir „gut“ mit diesen Gefühlen umgehen und sie in sinnvolles Handeln umsetzen? Was ist dran an der „Klimaangst“? Auf diese Fragen soll der Workshop unter Leitung von Dipl. Psych. S. Pausch und Theresa Maria Scholz (M.Sc.) von Psychologists4Future im Rahmen der Klimaaktionstage am Schauspiel Stuttgart Antworten geben.

Psychologists for Future und Psychotherapists for Future (Psy4F) sind eine überinstitutionelle und überparteiliche Gruppierung von Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen, die ihr psychologisches und therapeutisches Fachwissen in den Umgang mit der Klimakrise und zur Förderung einer nachhaltigen Zukunft einbringen. Sie sehen sich als Teil der „For Future“-Bewegung und stehen damit hinter den Forderungen von Fridays for Future.

Die Teilnehmeranzahl ist auf 25 begrenzt. Meldet euch deshalb im Vorfeld per E-Mail an unter vermittlung.​​schauspiel​​@staatstheater-stuttgart.de