Klimakommunikation: zuhören, reden, bewegen

Passend zu unserem diesjährigen Themenkomplex Nachhaltigkeit und Klimakrise veranstalten wir über die gesamte Spielzeit hinweg mehrere Klima-Wochenenden mit Theatervorstellungen und einem umfangreichen Rahmenprogramm.

Wir können nicht nicht kommunizieren – schon gar nicht in der größten Krise der Menschheit. Wie stellen wir es an, dass andere für die Klimakrise ihre Ohren und Herzen öffnen, wir uns gut und sicher fühlen und Menschen bewegen? In diesem Workshop vermitteln Dipl.-Psych. Christoph Burger und Lisa Glinski (B.Sc.) von Psychologists4Future Kompetenzen für die alltägliche Kommunikation mit Freund:innen, Nachbar:innen und Bekannten.

Psychologists for Future und Psychotherapists for Future (Psy4F) sind eine überinstitutionelle und überparteiliche Gruppierung von Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen, die ihr psychologisches und therapeutisches Fachwissen in den Umgang mit der Klimakrise und zur Förderung einer nachhaltigen Zukunft einbringen. Sie sehen sich als Teil der „For Future“-Bewegung und stehen damit hinter den Forderungen von Fridays for Future.

Die Teilnehmeranzahl ist auf 25 begrenzt. Meldet euch deshalb im Vorfeld per E-Mail an unter vermittlung.​​schauspiel​​@staatstheater-stuttgart.de