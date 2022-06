Klimakatastrophen – Film und Expertengespräch

Gezeigt wird ein Dokumentarfilm zum Thema „Klimawandel“. Nach der Filmvorführung findet eine Expertendiskussion mit Prof. Dr. Volker Wulfmeyer vom Institut für Physik und Meteorologie der Universität Hohenheim statt. Wulfmeyer setzt sich bereits seit vielen Jahren engagiert für den Klimaschutz ein. Der renommierte Klimaforscher hat als einer der ersten die Erklärung „Scientists for Future“ unterzeichnet, in der sich inzwischen über 25.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler solidarisch mit den Zielen der Bewegung „Fridays for Future“ zeigen.

Die Vorstellung findet im Rahmen des Stuttgarter Wissenschaftsfestivals statt und wird vom TAVMA Film Club in Kooperation mit der Universität Hohenheim veranstaltet und von der Gips-Schüle Stiftung gefördert.

Universität Hohenheim

Schloss Hohenheim 1, 70599 Stuttgart

Der Eintritt beträgt 12,50 Euro, ermäßigt 7,50 Euro

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter http://tavma.net/de/attend/ erforderlich.