KlimaNachtGebet

Akteure aus einem Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen (z.B. Churches for Future, Parents for Future) laden im Winter 2024/25 zu einer Reihe von KlimaNachtGebeten ein. Diese konfessionell und offenen Veranstaltungen orientieren sich am Politischen Nachtgebet, das 1968 in Köln entstanden ist. Mit unseren Sorgen und Ängsten angesichts der gegenwärtigen Krisen, mit unserer Hoffnung und Trotzkraft stehen wir vor Gott. Wir wollen dem Gefühl der Ohnmacht Raum geben, aber sie soll nicht überhand nehmen in einer Zeit, in der es Zuversicht und Tatkraft braucht und wichtige Weichen noch gestellt werden können.