Dieter Wolfahrt reflektiert die aktuelle Klimapolitik in Schwäbisch Hall - und zeigt Ideen und Wege auf, was in unserer Stadt noch mehr getan werden könnte, sollte und müsste.

Referent: Dieter Wolfahrt ist Vorsitzender des ADFC Schwäbisch Hall und Mitglied im Klimschutzbeirat der Stadt Schwäbisch Hall.