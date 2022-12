Klimaschutz muss sich lohnen

Wir möchten alle zum Klimaschutz beitragen. Doch was nützt wirklich? Was kann der Einzelne tun, was die Gemeinde?

Und wie hängt das alles mit dem Europäischen Emissionshandel zusammen? Achim Wambach lichtet in diesem Vortrag das undurchsichtige Gewirr klimapolitischer Einzelmaßnahmen und gibr Kriterien in die Hand, um zu bewerten, was dem Klima wirklich nützt. Wir müssen den Klimaschutz umstellen: Wir brauchen weniger moralische Appelle an den Einzelnen, dafür bessere politische Rahmenbedingungen, damit sich Klimaschutz wirtschaftlich lohnt.

