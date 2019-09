Klimaschutz-Treff

Klimaschutz ist zu einem drängenden Problem geworden, die Hitzewellen haben es deutlich gezeigt, was auf uns zukommen kann.

Wir müssen auch lokal handeln, entsprechend unserem diesjährigen Agendamotto "Klimaschutz in Leonberg - Umdenken und Handeln" wollen wir in einem Gesprächskreis über die Möglichkeiten zum Klimaschutz in unserer Stadt sprechen und diskutieren.

Gemeinsam können wir weitere Ideen entwickeln und Wünsche, Anregungen und Vorschläge an die Mitbürger richten, um den Klimaschutz in unserer Stadt voran zu bringen. Das gilt genauso für das eigene Verhalten wie auch für die Stadt, an die wir konkrete Forderungen richten können. Wir wollen uns einmal im Monat im Bürgerzentrum Stadtmitte treffen. Die Gesprächsrunde wird von einem Mitglied des Energiekreises moderiert.