Klimaschutz: Wir sind dabei! Erdreich statt Erdgas – Effizient heizen mit Geothermie

Vortrag der Agentur für Klimaschutz in Tübingen zum Thema: Heizen mit der Erdwärmepumpe oder der klassischen Luft-Wärmepumpe.

Die Wärmepumpe als zukunftssichere Heiztechnologie rückt stärker in den Fokus. Eine besonders energieeffiziente Variante ist die Erdwärmepumpe. Mit der Erdwärmepumpe wird die im Erdreich gespeicherte Energie – auch Geothermie genannt – für die Gebäudebeheizung und Warmwasserbereitung genutzt. Mit Hilfe von Erdsonden oder Erdkollektoren wird die Erdwärme erschlossen.