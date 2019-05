Klimawandel erleben

Baubürgermeisterin Susanne Schreiber lädt zu einer gemütlichen Radtour mit geselligem Abschluss ein.

Die Tour macht die Begriffe Klimaschutz und Klimawandel greifbar. An drei Stationen erlebt man den Einfluss des Klimawandels auf die Stadtklimatologie und es werden die Prognosen für die Zukunft geschildert. Des Weiteren wird gezeigt, wie der Klimaschutz in Filderstadt gelebt wird und wie jeder mitmachen kann. Eine Anmeldung ist bis zum 26. Juni unter: mbaijens@filderstadt.de oder per Telefon: 0711/7003-676 erforderlich. Gestartet wird an der Pedelecstation in Bernhausen um 14 Uhr.