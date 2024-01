Bis ans Ende der Welt

Live-Foto- und Filmshow von und mit Claudia & Jürgen Kirchberger

Claudia und Jürgen sind die ersten Österreicher*innen, die den gesamten amerikanischen Kontinent umsegeln. Ehrlich und mit viel Herzblut erzählen sie uns, wie aus zwei Landratten waghalsige Hochseesegler*innen wurden.

Eine Woche Segelkurs in Los Angeles, Blitzheirat in Las Vegas und schon kann es losgehen: das Leben unter Segeln. Die beiden Österreicher*innen Claudia und Jürgen Kirchberger brechen zu einer zehnjährigen Weltreise durch sechs Ozeane und 26 Länder auf. Sie segeln entlang tropischer Inseln, überleben Stürme am Kap Hoorn auf dem Weg zur Antarktis, durchqueren den „Mount Everest der Segler“ - die Nordwestpassage - und lassen sich in Grönland zum Überwintern im Eis einfrieren.

Claudia und Jürgen Kirchberger erzählen, wie sie sich trotz Seekrankheit, enormer körperlicher Anstrengungen und Angst vor Stürmen von nichts stoppen ließen. Und wie ihnen der Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben echte Freiheit gab, mit der sie nun tagein, tagaus die Welt entdecken.