Magisches Zentralasien

Live-Foto- und Filmshow von und mit Christian Biemann

Mit einem 30 Jahre alten Minibus reist der österreichische Fotograf Christian Biemann entlang der einstigen Seidenstraße durch Zentralasien. Drei Monate voller Abenteuer verbringt er in dieser wenig bekannten Region, fährt durch atemberaubende Landschaften, erlebt den verblassenden Sowjet-Charme und die überwältigende Gastfreundschaft der Menschen.

Der Horizont von Kirgistan, der „Schweiz Zentralasiens“, ist stets von Bergen gesäumt. Weite Hochplateaus und das Tien-Shan Gebirge mit abgelegenen Bergseen kontrastieren das harte Leben der Halbnomad*innen, die ihm in Jurten vergorene Stutenmilch servieren. Wärmer, flacher und unwirtlicher ist Usbekistan. Aber der Wüstenstaat bezaubert mit den uralten Handelsstädten Samarkand und Taschkent und ihren kulturellen Schätzen. Durch Tadschikistan tuckert der Fotograf mit seinem klapprigen Gefährt über die zweithöchste Fernstraße der Welt, die ihn zwischen den Eisriesen des Pamir-Gebirges hindurch bis zu den Flanken des Hindukusch im afghanisch-pakistanischen Grenzland und hinab in fruchtbare Täler führt. Drei Monate voller Abenteuer verbringt er in dieser wenig bekannten Region, fährt durch atemberaubende Landschaften, erlebt den verblassenden Sowjet-Charme und die überwältigende Gastfreundschaft der Menschen.

Als passionierter Reise- und Landschaftsfotograf stellt sich Christian Biemann der Herausforderung, die Wesenszüge von Ländern und Leuten aus einem eigenen Blickwinkel festzuhalten. Ein wunderbares, Horizont erweiterndes Roadmovie.