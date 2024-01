Live-Foto- und Filmshow von und mit Reiner Harscher

Durch die Natur des Nordens reist der Fotograf und Filmer Reiner Harscher per Schiff, mit Wohnmobil und Zelt. Der Weg führt auch entlang der Hurtigruten durch die wilde Schönheit der berühmten Fjorde über die Lofoten zum Nordkap und schließlich hinein ins Packeis der Polar-Region.

In den Sommernächten taucht die Mitternachtssonne das Fjordland in goldenes Licht und im Winter erscheinen die Geister des Nordens am Himmel, wenn über tief verschneiten Landschaften das mystisch leuchtende Nordlicht tanzt. Auf vielen Reisen zu allen Jahreszeiten hat Reiner Harscher die Wunder der nordischen Natur eingefangen und präsentiert sie seinen Zuschauern auf großer Leinwand.

Von den Steilfelsen des Nordkaps geht die Reise zu den Inseln des hohen Nordens, nach Spitzbergen. Dort kalben riesige Gletscher und Richtung Nordpol erstreckt sich eine einsame Welt aus Eis. Hier jagt der König der Arktis, der Eisbär, das größte Landraubtier unseres Planeten.

Spannend moderierte Geschichten, Bilder und Filme und nicht zuletzt großartige Luftaufnahmen machen Reiner Harschers Vortrag zu einem begeisternden Erlebnis.