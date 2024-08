Rudy Giovannini - Live Tournee 2024

Im Rahmen seiner Europa-Tournee 2024 ist es gelungen, den großartigen Sänger Rudy Giovannini für ein Solokonzert im „Prisma“ in Freiberg a.N. zu gewinnen.

Eigentlich kann man den Unterhaltungskünstler nicht beschreiben, man muss ihn erleben. Rudy Giovannini wurde in Italien von Maestro Arrigo Pola unterrichtet, bei dem schon Luciano Pavarotti studiert hatte. Vor einigen Jahren wechselte der

Tenor aus der Klassik in die Unterhaltungsmusik. Er ist besonders bekannt aus den TV Sendungen „Immer wieder Sonntags“, „Schlagerspass mit Andy Borg“, dem „Deutschen Musik Fernsehen“ und vielen weiteren Musiksendungen. Rudy Giovannini besticht jedoch nicht nur durch seinen Gesang, sondern auch als amüsanter Showmann. Trotz der Erfolge ist er auf dem Teppich geblieben und kennt keine Starallüren. Auch abseits von Bühne oder TV-Kameras beeindruckt er durch seine ungekünstelte Natürlichkeit und liebenswürdige Art. In der Konzertpause zieht er sich nicht zurück, sondern gesellt sich zu seinem Publikum und erfüllt mit viel Charme Autogramm- oder Fotowünsche. Jeder Auftritt von Rudy ist ein einzigartiges Erlebnis und seine Musik ein wahres Lebenselexier - hat sie doch vielen Menschen, die durch Schicksalsschläge an einem Tiefpunkt angelangt waren, neue Lebensfreude gegeben.

Die musikalische Bandbreite des exzellenten Live-Künstlers reicht von Schlager, volkstümlicher Musik, schwungvollen und besinnlichen Liedern, Balladen, bis zur Klassik. Es erklingen Evergreens wie La Pastorella, Lieder aus seiner Heimat Italien wie La Montanara oder Santa Lucia, Schlager wie Café olé oder Arrivederci Amore, Melodien aus Oper und Operette, u.a. die schönsten Melodien von Robert Stolz und Johann Strauss, das Wolgalied aus Zarewitsch oder der Gefangenenchor aus Nabucco. Lassen Sie sich überraschen von den neuen Liedern der aktuellen CD. Zwischendrin moderiert er mit Humor, Herzlichkeit und berührender Momente. Wer schöne Musik mag und gerne lacht, wird Rudy Giovannini lieben. Seine Konzerte sind unvergesslich und wer einmal die Gelegenheit hat, diesen Ausnahmekünstler live und in Aktion zu erleben, sollte sich das nicht entgehen lassen.

Ticketverkauf:

* in der Rathauspforte, Tel. 07141 278-0

* im Reisebüro Favorite, Tel. 07141 27700

* Freiberger Reisebüro, Tel. 07141 72021

* sowie in allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen