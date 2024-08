Jeden dritten Freitag in Monat können von 16 bis 19 Uhr in geselliger Runde defekte Alltagsgegenstände repariert werden, wie Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, Fahrräder, Spielzeuge, Computer etc.

Reparaturannahme bis 18 Uhr. Anmeldung sinnvoll unter repaircafe-freiberg-neckar.de

Weitere Auskünfte und Informationen erteilt Tobias Weigele,

Tel.: 07141 4732599

E-Mail: kontakt@repaircafe-freiberg-neckar.de