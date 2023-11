Klingende Bergweihnacht 2023 - Schlager

Alle Jahre wieder lädt die Klingende Bergweihnacht die großen Stars der Schlager- und Volksmusikszene ein. Dieses Jahr sind mit dabei: Patrick Lindner, Bata Illic, Nadin Meypo, Alexandra Hofmann und Geri der Klostertaler.

Die exklusiven Stars der Volksmusik- und Schlager-Szene überzeugen mit erstklassigen, klangvollen und stimmungsvollen Liedern. Sie entführen ihre Gäste aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit in die Welt der Klingenden Bergweihnacht und versprechen ein stimmungsvolles Konzert mit viel Zeit zum Träumen und Abschalten.

Seit über 30 Jahren ist Patrick Lindner europaweit auf den Bühnen als gefeierter Star unterwegs. 1989 wurde er beim Grand Prix der Volksmusik entdeckt und hat sich seither immer wieder neu erfunden. Der gelernte Koch erhielt den bis heute einzigen Bambi in der Kategorie Volksmusik. Drei Platin-Schallplatten, sechs Goldene sowie fünf goldene Stimmgabeln bestätigten seine Beliebtheit beim Publikum. Kombiniert mit seinen Glanzleistungen als Moderator, der auf 36 eigene TV-Shows bei ZDF und ARD zurückblicken kann (u.a. „So ein Tag mit guten Freunden“, „Patrick Lindner persönlich“, „Patrick Lindner Show“), Schauspieler („Das Traumschiff“, „SOKO 5113“) und Buchautor, zählt der gebürtige Münchner, der in der RTL-Show „Let’s Dance“ auch sein tänzerisches Können eindrucksvoll unter Beweis stellte, seit Jahren zu den wenigen ganz großen Allround-Superstars im deutschen Showgeschäft.

“Ich hab` noch Sand in den Schuh´n aus Hawaii”, “Schwarze Madonna”, “Ich möcht der Knopf an deiner Bluse sein” und natürlich “Michaela” – jeder ernsthafte Schlager-Fan kann locker ein halbes Dutzend Lieder von Bata Illic mitsingen. Er ist einer der wenigen Schlagerlegenden, die noch immer für stehende Ovationen sorgen – er war über 60 mal zu Gast in der ZDF-Hitparade, hat sämtliche Preise gewonnen und ist einer der wenigen, über die in den vergangenen Jahren keine Skandale zu berichten war.

Geri der Klostertaler ist aufgewachsen in Vorarlberg und ihm wurde das Musizieren in die Wiege gelegt, denn Hausmusik stand immer auf dem Programm in seiner Familie. Der Grundstein war gelegt und aus der musikalischen Familientradition wurde später ein Beruf, der eigentlich eine Berufung ist. 17 Jahre lang war Geri als Sänger, Musiker und Komponist fixer Bestandteil der „Klostertaler“ und auf den großen Bühnen der Volksmusik zuhause. Zweimal gewann er mit seiner Formation das Höchste, was man in der Branche erreichen kann und siegte beim Grand Prix der Volksmusik. Woher er kommt, das hat er bei all dem Rummel und großen Erfolgen nie aus den Augen verloren. Die Kraft der Heimat, sein Aufwachsen im starken Familienverband und sein musikalischer Weg machten ihn zu dem, was er heute ist: ein Vollblutmusiker, der auf der Bühne alles gibt und ein Mensch, der weiß, was im Leben zählt!

Nadin Meypo gilt mittlerweile als Geheimtipp in der Schlagerbranche. Die strahlende Frohnatur hat die Gute Laune gepachtet und ihr Lachen begeistert die Schlagerfans. Ihr Schlageralbum ist in den deutschen Schlagercharts sensationell auf Platz 5 eingestiegen, sie ist mittlerweile sechsfache Siegerin der SWR4-Hitparade, hat sich bundesweit bei zahlreiche Hitparaden platziert und war gerade mit Semino Rossi auf ausverkaufter Tournee. Nachdem sie bereits im vergangenen Jahr mit ihrer temperamentvollen Moderation das Publikum überzeugte, dürfen sich die Musikfreunde auch bei diesem Konzert auf die Entertainerin Nadin Meypo freuen.

Die Schlagerstars um Patrick Lindner versprechen ein stimmungsvolles Konzert mit viel Zeit zum Träumen, Schunkeln und Abschalten. Gönnen auch Sie sich ein paar Stunden in der Weihnachtszeit.