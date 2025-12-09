Klingende Bergweihnacht 2025

Die volkstümliche Weihnachtsrevue mit Stefan Mross, Alexandra Hofmann, Die Trenkwalder und Eva Luginger

Seit vielen Jahren zählt die „Klingende Bergeweihnacht“ zu den erfolgreichsten und traditionsreichsten Konzerttourneen im deutschsprachigen Raum. Über 300.000 begeisterte Zuschauer haben das musikalische Advents-Highlight bereits live erlebt.

Im Dezember 2025 geht die Erfolgsgeschichte weiter:

An 24 Abenden vom 30.11. bis 30.12.25 verzaubert die Tournee die schönsten Hallen im gesamten deutschsprachigen Raum mit Musik, Emotionen und Weihnachtszauber.

In Uhingen sind mit dabei in diesem Jahr:

Stefan Mross – einer der größten Entertainer und TV-Moderatoren Deutschlands („Immer wieder sonntags“)

Alexandra Hofmann – eine der beliebtesten Künstlerinnen der Schlagerszene, bekannt aus dem Erfolgsduo Anita & Alexandra Hofmann

Die Trenkwalder – die Tiroler Kultband mit mitreißender Bühnenshow

Eva Luginger – die symphatische Sängerin aus Niederbayern hat sich mit ihrer natürlichen Ausstrahlung und eingängigen Schlagern eine treue Fangemeinde aufgebaut.