Klingende Bergweihnacht 2025

Alle Jahre wieder lädt die Klingende Bergweihnacht die großen Stars der Schlager- und Volksmusikszene ein.

Dieses Jahr sind mit dabei: Stefan Mross, Alexandra Hofmann, Nadin Meypo und Die Trenkwalder. Die exklusiven Stars der Volksmusik- und Schlager-Szene überzeugen mit erstklassigen, klangvollen und stimmungsvollen Liedern. Sie entführen ihre Gäste aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit in die Welt der Klingenden Bergweihnacht und versprechen ein stimmungsvolles Konzert mit viel Zeit zum Träumen und Abschalten. Seit nunmehr 21 Jahren begeistert Stefan Mross das Publikum als Moderator der Erfolgssendung „Immer wieder sonntags“ und gehört zu den beliebtesten Entertainern der deutschen TV- und Schlagerszene. Mit seiner einzigartigen Mischung aus Humor, Charme und musikalischem Können hat er sich einen festen Platz in den Herzen der Zuschauer gesichert. Er wird er mit seinen bekanntesten Hits sowie seiner unverwechselbaren Bühnenpräsenz für ausgelassene Stimmung sorgen. Alexandra Hofmann erreichte zusammen mit ihrer Schwester Anita als Geschwister Hofmann bzw. später als Anita & Alexandra Hofmann vor allem in der Schlagerszene Bekanntheit. Bereits 1989 hatten sie eine eigene Musikshow beim Regionalsender Antenne RT4, damals noch Radio RT4.

In den 00er-Jahren waren die beiden u.a. mit dem MDR Fernsehballett auf Tour. Musikalisch arbeiteten sie sowohl mit dem bekannten Produzenten Jean Frankfurter als auch Jack White zusammen. 2022 trennte sich das Duo und schlug jeweils Solopfade ein. Die Schlagersängerin Alexandra Hofmann hat sich zusammen mit dem ESC-Sieger Jørgen Olsen von den Olsen Brothers für die deutsche Vorentscheidung „Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale 2024“ beworben und möchte Deutschland im internationalen Wettbewerb vertreten. Nadin Meypo gilt mittlerweile als Geheimtipp in der Schlagerbranche. Die strahlende Frohnatur hat die Gute Laune gepachtet und ihr Lachen begeistert die Schlagerfans. Ihr Schlageralbum ist in den deutschen Schlagercharts sensationell auf Platz 5 eingestiegen, sie ist mittlerweile sechsfache Siegerin der SWR4-Hitparade, hat sich bundesweit bei zahlreichen Hitparaden platziert und war gerade mit Semino Rossi auf ausverkaufter Tournee. Nachdem sie bereits im vergangenen Jahr mit ihrer temperamentvollen Moderation das Publikum überzeugte, dürfen sich die Musikfreunde auch bei diesem Konzert auf die Entertainerin Nadin Meypo freuen. Die Trenkwalder sind die Volksmusikband, die eine Tiroler Erfolgsgeschichte geschrieben hat, wie kaum eine andere Band. Nahezu in allen TV-Shows von den „Festen der Volksmusik“ über den „Musikantenstadl“ bis hin zu „Musik liegt in der Luft“ waren sie zu Hause. Eigene TV-Formate, die Bandchef Hubsi Trenkwalder moderiert, wurden entwickelt.

Sie wurden nicht nur zu Volksmusikstars im deutschsprachigen Raum, sehr oft gastierte sie auch als Musikbotschafter in USA und Asien. Die Schlagerstars um Stefan Mross versprechen ein stimmungsvolles Konzert mit viel Zeit zum Träumen, Schunkeln und Abschalten. Gönnen auch Sie sich ein paar Stunden in der Weihnachtszeit.