Klingender Bogen

Pfarrsaal in Dentlein-Großohrenbronn Schulstraße 29, 91555 Feuchtwangen

Wir tanzen Volkstänze vorwiegend aus Deutschland (Paartänze, Zweipaartänze, Dreipaartänze, Vierpaartänze, die erklärt werden und dann gemeinsam getanzt werden) am Donnerstagabend von 19.00 – 21.30 Uhr nach fest ausgemachten Terminen  im kath. Pfarrsaal in Dentlein – Großohrenbronn, Schulstr, 29.

Man kann gerne einfach mal zum Schnuppern kommen und mitmachen.

Auskunft: Freyja und Heinz-Werner Liebscher  09855-975045

Die nächsten Termine sind:

26.11.26,  17.12.26

Info

Pfarrsaal in Dentlein-Großohrenbronn Schulstraße 29, 91555 Feuchtwangen
Freizeit & Erholung

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