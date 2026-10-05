Klingender Bogen

Wir tanzen Volkstänze vorwiegend aus Deutschland (Paartänze, Zweipaartänze, Dreipaartänze, Vierpaartänze, die erklärt werden und dann gemeinsam getanzt werden) am Donnerstagabend von 19.00 – 21.30 Uhr nach fest ausgemachten Terminen im kath. Pfarrsaal in Dentlein – Großohrenbronn, Schulstr, 29.

Man kann gerne einfach mal zum Schnuppern kommen und mitmachen.

Auskunft: Freyja und Heinz-Werner Liebscher 09855-975045

Die nächsten Termine sind:

26.11.26, 17.12.26