Klingender Kompass

Reisende soll man nicht aufhalten!

Von der Kutsche zur Bahncard 100 – im Leben freier Künstlerinnen und Künstler gehört das unterwegs sein seit je her dazu wie das täglich Brot. Hier ein Konzert, dort eine Probe, an diesem Ort etwas neues Hören, da eine unerwartete Begegnung – Reisen eröffnet neue Horizonte. Von ihren Erfahrungen und Entdeckungen erzählen die Solistinnen und Solisten von il Gusto Barocco musikalisch und visuell in vier persönlichen Portraitkonzerten.

Claire Genewein bereist Europa. Für jede Himmelsrichtung hat sie die passende Flöte im Gepäck und spielt Musik von Henry VIII, J.J. Hotteterre, J.S. Bach, W.A. Mozart und anderen