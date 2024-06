Klingendes Gewürz-Kontor - Capella de la Torre

Katharina Bäuml Schalmei & Leitung / Bart van Lier Jazzposaune.

Die frisch gekürten Opus Klassik-Gewinner von 2023 geben sich die Ehre. Sie widmen sich dem Thema von einem anderen Gesichtspunkt her: dem Handel, vor allem mit Gewürzen. Dazu gehen sie zurück in die Zeit der Fugger, einer der mächtigsten Handelsfamilien im 16. Jahrhundert. Doch nicht nur Profit haben die Familienmitglieder interessiert. Sie widmeten sich auch der Kunst und der Musik. Folgen Sie den musikalischen Spuren der Handelswege in der Renaissance. Das Ganze wird gewürzt mit Blue Notes und Improvasationen der Jazzlegende Bart van Lier.

Auswahlkonzert 3