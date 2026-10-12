Ein stimmungsvoller Höhepunkt im Jahresprogramm von Kloster und Schloss Bebenhausen ist der Chornachmittag „Klingendes Kloster“.

Insgesamt sechs Chöre aus der Region Tübingen und Böblingen haben die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in die mittelalterliche Klosteranlage eingeladen.

Am ersten Adventssonntag geben die Sängerinnen und Sänger weihnachtliche Lieder unterschiedlicher Genres zum Besten – von Kirchen- bis Weltmusik, von Klassik bis Pop. Der Veranstaltungsort, das Sommerrefektorium, verleiht dem weihnachtlichen Konzert eine besondere Atmosphäre: Mit seinem feinen Sternengewölbe ist der einstige Speisesaal der Mönche, der zu diesem Anlass festlich geschmückt wird, wie dafür gemacht. Zudem bietet die Veranstaltung eine gute Gelegenheit, das Kloster und Schloss Bebenhausen zu erkunden. Zu den Highlights des ehemaligen Zisterzienserklosters gehören neben dem Sommerrefektorium die schmucklos schlichte Klosterkirche und der Kreuzgang, das Herzstück der Klausur.