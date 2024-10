Klingonisch ist eine erfundene Sprache, die seit 1979 für die Klingonen im Science Fiction Universum Star Trek erfunden wurde.

Sie funktioniert wie eine reale Sprache und es gibt sogar Übersetzungen "Des Kleinen Prinzen" oder von "Hamlet" auf Klingonisch. Trotz einiger Ungewöhnlichkeiten ist Klingonisch am Anfang nicht zu schwer zu erlernen. Ziel des Kurses ist es, einer ersten Begegnung mit einem Klingonen oder einer Klingonin standzuhalten und auf einer Star Trek Convention nicht am Essensstand verhungern zu müssen - zumindest sollte dies nicht an der Sprache scheitern.

Qapla´ (Q = gekrächztes Rachen K), was so viel wie "Erfolg!" bedeutet.

Dozent: Wolfgang Dietz-Gabriel