KLINKE: Aziza Marla

Nachdem sich Aziza Marla in den letzten Jahren in der Stuttgarter Musik- und Jazzszene ausprobierte und in verschiedenen Konstellationen sang, gründete sie nun ihr erstes eigenes Projekt, indem es nun um sie und ihre Geschichten gehen soll. Mit Einflüssen aus Soul/RnB und Popmusik erzählt sie mit ihrer außergewöhnlichen Stimme, was sie im Leben tief berührt und bewegt.

Es geht um Liebe, Freundschaft, Familie, sich verloren fühlen und wieder zurückfinden. Gedanken und Erlebnisse, die oft im Verborgenen blieben und sich jetzt umso stärker und befreiender anfühlen, sind sie einmal in einen Text verpackt und vor einem Publikum gesungen.