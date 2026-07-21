KLINKE: Benny Dia

Melancholisch, nachdenklich und atmosphärisch – Benny Dia verbindet tiefgründige Texte mit minimalistischen, aber eindringlichen Produktionen. Mit seiner Musik kreiert Benny Dia eine nahbare, emotionale Klangwelt. Auch wenn er noch am Anfang steht, präsentiert er sich bereits jetzt als neue, spannende Stimme im deutschen Indie-Kosmos.

Bereits mit sieben Jahren beginnt Benny im Kinderchor zu singen, einige Jahre später bringt er sich selbst Klavier und Gitarre spielen bei und veröffentlicht Cover und erste eigene Song-Snippets auf TikTok. Mittlerweile hat er dort mehr als 25.000 Follower:innen, bekommt für seine Stimme Zuspruch von Artists wie Apsilon und Blumengarten und seine TikToks werden hundertausendfach aufgerufen.