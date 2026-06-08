KLINKE: Der Assistent

Der Assistent ist das Soloprojekt des in Berlin ansässigen Musikers und Produzenten Tom Hessler, auch bekannt als Sänger und Gitarrist der Hamburger Band Fotos.

Zwar war das fünfte Fotos-Album „Auf zur Illumination!“ (2021) pandemiebedingt bereits eher eine Soloproduktion von Hessler, mit der sich Fotos von ihren Indie-Rock-Ursprüngen weiter entfernten, doch als Der Assistent verfolgt der Musiker noch einmal einen ganz anderen Ansatz und Klang. Musikalische Inspiration findet Der Assistent in den späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren und bewegt sich zwischen Synth-Pop, Dub, New Wave, Yachtrock, Latin-Pop und Bossa Nova. Seine ersten Singles erschienen 2020 und 2021 über das Label Staatsakt. Hesslers Texte handeln oft von Traurigkeit, Einsamkeit oder Schmerzen, doch der entspannte Groove der Musik scheint diese Gefühle leichter aushaltbar zu machen. 2023 erschien das selbstbetitelte Debütalbum. Nur ein Jahr später folgte der Zweitling „Amnesie am Amazonas“, erneut via Papercup Records. Auf dem von Hessler selbst produzierten, gemeinsam mit Olaf Opal abgemischten Album war unter anderem Pedro Crescenti (The Düsseldorf Düsterboys, International Music) zu Gast.