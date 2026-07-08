KLINKE: Die Sache & Raphael Bella Superstar

Die drei Beat-Alchemisten von “Die Sache” haben sich dem unberechenbaren Power-Pop verschrieben und experimentieren damit munter umher. Schon 1984 huldigte die spex: „Perfekter 60er-Jahre Pop aus Tübingen“. Naja, „Tübingen“ stimmt, aber „perfekt“? Eher widerborstig, lautstark und intensiv – der Garage nicht ganz entwachsen. Und immer wieder ist auch Unerwartetes zu hören, was da scheinbar gar nicht reinpasst.

„Der befreite Ton“ heißt ihr Konzeptalbum von 2025 – Klavierbasierte Chansons mit leckeren Rhythmen. Für das Konzert im Merlin haben sie einiges davon elektrifiziert und werden es in dieser Form in ihr Konzert einbauen, neben den bekannten Klassikern. Charles Miller (Rhythmus), Subke (Melodie) und Le Marquis (Harmonie) freuen sich auf euch.

Raphael Bella Superstar ist ein aus den Tiefen der Linzer Dandy-DIY-Szene entsprungenes Musikprojekt. Es vermischt Synthpunk und Noisepop. Nach der Veröffentlichung der EP „Ibuprofen“ im Jahr 2024 und dem Umzug nach Leipzig wurde das Soloprojekt zu einer vierköpfige Liveband erweitert. Die Musik zeichnet sich durch repetitive Synthesizer-Melodien, explosives Schlagzeug, elektrische Gitarre und simplen Umgang mit Sprache aus.