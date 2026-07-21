KLINKE: Jeder Zenit & Unknown Urban Sounds

Jeder Zenit ist ursprünglich das Solo-Recording-Projekt von Emanuel Schwarz aus dem Umfeld der alternativen Musikszene rund ums KOMMA Esslingen. Nach mehreren Jahren des Songwritings und Demo-Recordings im heimischen Schlafzimmer hat sich das Projekt im Jahr 2025 zu einer vollwertigen Band entwickelt, die Freude daran findet, eine Auswahl der geschriebenen Songs zu performen. Das 4-piece setzt sich live aus Simon Rapp (Drums), Maxi Messer (Bass Guitar), Niklas Sauer (Guitar) und Emanuel Schwarz (Guitar & Vocals) zusammen.

Möchte man den Sound von Jeder Zenit in Genres einordnen, stößt man unter anderem auf Einflüsse von Post-Punk, Shoegaze, Noise- & Krautrock, wobei poppige Song-Strukturen immer klar erkennbar bleiben. Von harmonisch und clean über dissonant und verzerrt bis hinzu psychedelisch-treibend bedient sich Jeder Zenit einer relativ großen Soundpalette, ohne dabei den Wiedererkennungswert zu verlieren.

Ein erster Release ist für Sommer 2026 geplant. Die Drums für die aufgenommenen Songs wurden hierbei von Marc Dreher (Bees Made Honey In The Vein Tree) und Philipp Knoth (u.a. Flawless Issues, Peter Muffin Trio, Ex-Die Nerven) eingespielt.

„somehow funny, somehow sad, somehow pretty, somehow mad“.

​Irgendwo zwischen elektronisch und Pop, ein Hauch Techno und House gemischt mit springenden Akkorden, die zum Tanzen anregen, prägnanten Melodien und einem melancholisch, atmosphärischen Klangteppichen. UUS, auf der Kippe zwischen Kitsch und Ironie, dabei aber immer aufrichtig und niemals verstellt.