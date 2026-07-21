KLINKE: Nasim

Nasim hat bereits so viele Wohnzimmerkonzerte gespielt, dass er in fast ganz Deutschland kostenlosen WLAN-Zugang hat.

Den schwäbischen Einschlag verliert der Stuttgarter Singer-Songwriter nur, wenn er singt. Dann hört man eine Stimme, der man alles abnimmt. Egal, ob er vom ewigen Begleiter des Liedermachers, der Liebe, singt oder eine Abrechnung mit den Klischees über Zuwanderer vertont.

Auf Social Media hat Nasim Stuttgarter Stadtteile und andere Städte in Baden-Württemberg besungen – und ist damit immer wieder viral gegangen. Inzwischen fragt er sich, ob er die Geister, die er rief, wieder loswerden oder doch lieber monetarisieren soll. Also schreibt er weiter Songs, die nahbar sind und trotzdem einen eigenen Blick auf die Welt haben – selbst dann, wenn es um einen Bürgergeld empfangenden Yeti geht.