KLINKE: Nuria Noba

Nuria Noba ist Sängerin, Rapperin und Jazz-Vokalistin aus Stuttgart, die mit eindringlichen Texten und einer ganz eigenen Klangsprache begeistert. Geprägt von ihren Fähigkeiten an Tasten- und Saiteninstrumenten, verbindet sie Pop, Jazz, Hip-Hop und Rap zu einer Musik, die bewegt und zum Nachdenken anregt. Singend und rappend erzählt sie von Identität, Zugehörigkeit und Postmigration, reflektiert ihre ägyptische Herkunft und ihren Platz zwischen den Kulturen. Ihre Debüt-EP “Liladilett”, die sie 2024 veröffentlichte, zeigt eindrucksvoll ihre Gabe, Erlebtes und Erfahrenes in Text und Musik zu verwandeln, und greift Themen auf, die sowohl persönlich als auch gesellschaftlich relevant sind.