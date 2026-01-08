KLINKE: Spa Boys & Ingrids Enkel

Der Begriff Spa (SPA) wird analog zur Wortbedeutung im Englischen als Oberbegriff für Gesundheits- und Wellness-Einrichtungen verwendet. Er bezeichnet unterschiedliche, aber verwandte Dinge wie Spa-Bereiche in Hotels, ganzheitliche Rückzugsorte mit Wellness-, Fitness- und Gesundheitskonzepten und die Spa Boys brachiale Musik, die rein gar nichts mit Entspannung zu tun hat.

Ingrids Enkel klingt wie ein Echo aus der Vergangenheit – und gleichzeitig wie ein Aufschrei in die Gegenwart. Zwischen Synthesizern und Gitarren, Melancholie und Ironie, NDW und Post-Punk entsteht ein Sound, der nach vorne treibt und trotzdem innehält. Die Texte sind direkt, scharf und manchmal auch einfach ratlos – so wie das Leben halt ist. Ingrids Enkel schauen nicht nur zu, sie kommentieren, stellen Fragen, ohne einfache Antworten zu liefern.