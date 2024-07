KLINKE: Yeastweise

Yeastweise ist eine Indiepunk und Ballad Band aus Stuttgart. Die Songs sind sehr minimalistisch, haben aber einen starken Ohrwurm-Charakter. Bellend, kreischend, miauend, lieblich, warm, laut und leise prasseln ihre Klänge auf einen in verschiedensten Sprachen nieder (Deutsch, Koreanisch, Japanisch, Englisch). Yeastweise fokussiert sich lieber auf kein klares Genre, sondern auf ehrliche Ausdrücke und unvollkommenen Klang. Sie beschreiben ihren Stil gerne so: “Ist das eine Musik oder eine Sprache, was wir labern.”