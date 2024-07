KLINKE: Organisation & Lying to Children

Organisation ​ist ​ein ​2023 ​in ​Stuttgart ​gegründetes ​Electropunk-Projekt, ​bestehend ​aus ​Nicolas ​Rebmann ​und ​Noah ​Junker. ​Bereits ​seit ​Ende ​2023 ​veröffentlichen ​sie ​eigene ​Musik ​und ​arbeiten ​an ​ihrer ​Debut-EP ​für ​Juni ​’24. ​Der ​u.a. ​von ​DAF ​vorgelebte ​Electropunk-Sound ​trifft ​auf ​dunkle ​Melancholie, ​nuancierten ​Noise, ​und ​blasphemische ​Breaks. ​

Lying to Children vereint Singer-Songwriter-Manier und elektronische Musik. Mit ukrainischen Coming of Age-Texten untermalt von analogen Synthiebasslines bringt das Duo zwei unterschiedliche Klangwelten in Synthpop zusammen.