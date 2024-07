KLINKE: Martha Rose

Close to Close

Die englische Multiinstrumentalistin Martha Rose ist seit Jahren in der vielfältigen Underground-Musikszene Berlins aktiv. „Close to Close“ ist ein bemerkenswert prägnantes, sanft selbstbewusstes und beeindruckendes Debüt einer erfahrenen Künstlerin mit einer klaren künstlerischen Vision und den Fähigkeiten, diese Träume wahr werden zu lassen. In Romantik, Verletzlichkeit und Sanftheit liegt Tapferkeit – und Martha Rose formte die Klanglandschaft dafür.