KLINKE: Melody la la

Melody la la ist eine Stuttgarter Band, die eine schicke Mischung aus Indie-, Disco- und elektronischer Musik kreiert. Die charakteristischen, eingängigen Melodien der sanften Stimme von Sängerin Katharina verschmelzen mit Synthie-Layern, Gitarrenriffs und pumpenden Beats.

Die Band wurde ursprünglich 2007 von Katharina Puscher (Gesang) und Lisa Grözinger (Schlagzeug) mit Matthias Peissner (Gitarre) und Marzell Ruepp (Bass) gegründet. Später trat Sascha Seidel (Synthesizer und Klavier) der Gruppe bei und erweiterte das Soundspektrum um vielschichtige, elektronische Klänge. 2014 kam Manuel Dachner (Schlagzeug) zur Band hinzu und verpasste ihr eine unverkennbare Rhythmik. Das Debut Album „Paula’s Bridge“ wurde in sagenhaften 3 Tagen in den Hahn & Hahn Studios von Thomas Harsem und Bernhard Hahn aufgenommen, der einige Jahre auch Drummer der Band war. Darauffolgend kam die EP, „Not Now but Someday“ heraus, die auch in den Hahn & Hahn Studios aufgenommen und produziert wurde, ausgenommen das Stück „Invisible“, das von Marten Thielges (Proxy Studio) produziert wurde. Thielges nahm auch die Single „Elastique“ und die EP „Battle and Dance“ auf und produzierte diese – sie wurde im Mai 2019 veröffentlicht. Im Jahr 2021 folgten zwei weitere Singles, „Wilde Maus“ und „When it’s dark“, beide aufgenommen und produziert von Marten Thielges.

Aktuell arbeitet Melody la la in den Proxy Studios an neuem Songmaterial.