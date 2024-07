KLINKE: Noir de Soul

Noir de Soul ist eine in Stuttgart ansässige Jazz/Hip Hop/Soul-Band. Bekannt für ihre kreative Arbeit mit Samples, um dem Publikum ein soulvolles Erlebnis zu bieten, kreieren sie mit Live-Instrumenten wie Rap, Trompete, Keyboard, Bass und Schlagzeug einen einzigartigen Sound in der ‘City of Stairs’. Mit einem kontinentübergreifenden Hintergrund, der kulturelle Brücken schlägt, ist Stuttgart ihr neues Zuhause. Noir de Soul bringen mit ausschließlich eigenen Songs eine soulige, jazzige Hip-Hop-Live Performance mit dope Lyrics und Beats. Mit auf der Bühne: Dianush.