KLINKE: Jiska & Radio Rockboat

Dreizehn Villa-Kunterbunt-eske Häuschen mit schnörkeligen Fassaden ragen schief in den Himmel, umschließen einen Ententeich. Die Bilderbuch-Kulisse wirkt simpel und sagt doch mehr als tausend Worte — sie ziert das Cover von JISKAs zweiter EP »At The Duck Pond«, gibt einen Vibe vor, ist das Tor in eine knallbunte, beschwipste, unaufgeräumtentkrampfte Welt. Die Stuttgarter Ausnahmesängerin scheint sich endgültig gefunden zu haben — nicht nur auf musikalischer Ebene. Über fünf Anspielstationen hinweg hat JISKA ihren soulig-funkigen Signature Sound optimiert, ohne ihr musikalisches Bauchgefühl zu übergehen. Altertümliche Soul-Dynamik trifft im Inneren der EP auf jugendliche Indie-Pop-Attitüde.

Inspiriert ​durch ​Bands ​wie ​”Pixies” ​und ​”Pavement”, ​welche ​sich ​ihrer ​Zeit ​versuchten ​gegen ​den ​Plastik-Pop ​dieser ​Welt ​durchzusetzen, ​​verschreiben ​sich ​fünf ​junge ​Musiker:innen ​dem ​Indie-Rock ​und ​zeigen ​mit ​rotzigen ​Gitarren, ​funky ​Bass- ​und ​Drumpattern, ​smoothen ​Keys ​und ​einer ​rauchigen ​Wohlfühl-Stimme ​wie ​der ​Indie-Rock ​der ​Gegenwart ​klingt! ​Mit ​eingängigen, ​verträumten ​Melodien, ​einem ​Old ​school ​Indie-Sound, ​einem ​einfühlsamen ​Songwriting ​und ​einer ​Liveshow ​die ​an ​die ​Indie-Bands ​der ​90er ​erinnert, ​lohnt ​sich ​ein ​Besuch ​auf ​dem ​Rockboat ​garantiert!