KLINKE: Tobias Dellit & die schweigende Mehrheit

Eindringliche Musik jenseits des Mainstreams.

„Tau“ bietet eine vielseitige Klangpalette, die von dunklen, introspektiven Momenten bis zu mitreißenden Melodien reicht. Die Band rückt dabei nie die Texte in den Hintergrund, sondern balanciert zwischen Musik und Botschaft. „Tau“ ist ein Album, das Innovation und Tradition geschickt verbindet. Gastmusiker:innen und Features tragen dazu bei, dass der Sound des Albums vielseitig und fernab von Mainstream-Klischees bleibt.

„Tau“ wie in Taubenblau, wie in Taugenichts. Tau wie in Staub, wie in Morgentau, wie in pan tau, wie in Tausendsassa, wie in Tautologie, wie in Rotauge, wie in erstaunt. Tau wie im Litauen, Tau wie in Auftauchen, wie in Freudentaumel. Tau wie in Taufe.