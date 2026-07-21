KLINKE: Under Burgundy

Under Burgundy klingen nach durchgemachten Nächten, Asphalt im Regen und dem unbedingten Drang, auszubrechen. Seit 2024 bringt die vierköpfige Band aus Stuttgart das bittersüße Gefühl von Nostalgie und Aufbruch direkt auf die Bühne. Inspiriert vom energetischen Filigran des J-Rocks treffen schneidende Basslinien und eingängige Gitarrenmelodien auf Texte, die den Schmerz und die Euphorie einer ganzen Generation spiegeln. Mit ihrer anstehenden Debüt-EP im Gepäck steht die Band diesen Sommer vor ihrem nächsten großen Meilenstein. Live entlädt sich diese Mischung in einer hocheffektiven, mitreißenden Energie, die das Publikum spüren lässt: Ihr seid hier nicht allein.