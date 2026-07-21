KLINKE: Violet

Violet – moderner Pop-Appeal trifft auf den Herzschlag der 80er.

Zwischen Emotion und stadiongroßen Hooks liefert die Band Songs, die sofort greifen und live zünden. Eingängig, berührend und maximal kompatibel mit heutigen Line-ups – Violet sind der seltene Act, der Nostalgie fühlbar macht, ohne wie gestern zu klingen.

Gegründet 2019 und aktiv seit 2022 konnte die Band – neben dem Release von 2 LPs und 1 EP – bereits größere Erfolge verzeichnen und befindet sich auf einem sicheren Weg immer weiter nach oben. Violet steht für Authentizität & Liebe zur Musik, und lässt das jeden Konzertbesucher gleich ab der ersten Sekunde spüren!