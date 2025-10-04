Klix³ kommt nach Tübingen

Marktplatz Tübingen Am Markt, 72070 Tübingen

Die Universitätsstadt Tübingen nimmt als Partnerkommune am Projekt KliX³ teil. 

KliX3 ist ein kostenloses Mitmach-Angebot für Bürgerinnen und Bürger, das Orientierung im Dickicht der vielen Möglichkeiten zum CO2-Sparen gibt. Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus gibt es einen interaktiven KliX³-Infostand mit Klimawaage und Lego-CO2-Rechner.

Um 16 Uhr hält Dr. Michael Bilharz im Rathausfoyer einen Vortrag zu dem Thema „Der persönliche Klimabeitrag: Zu groß, um ihn kleinzureden“. Um besser planen zu können, wird für den Vortrag um Anmeldung gebeten. 

Info

Marktplatz Tübingen Am Markt, 72070 Tübingen
Freizeit & Erholung
Google Kalender - Klix³ kommt nach Tübingen - 2025-10-04 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Klix³ kommt nach Tübingen - 2025-10-04 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Klix³ kommt nach Tübingen - 2025-10-04 11:00:00 Outlook iCalendar - Klix³ kommt nach Tübingen - 2025-10-04 11:00:00 ical

Tags