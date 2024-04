Konzertreihe Sankt Aurelius: Werke „Leipziger Meister“

Erstmals in der 47jährigen Geschichte der Konzertreihe Sankt Aurelius gastiert am Sonntag, 26. Mai, dem Dreifaltigkeitssonntag, das weltberühmte Calmus Ensemble aus Leipzig in Hirsau. Mit seinem Programm „Leipziger Meister – Vokalmusik aus 400 Jahren Leipziger Musikgeschichte“ wird es einen mehrfachen Gruß aus der wohl bekanntesten Musikstadt Sachsens an die Nagold überbringen.

Das Leipziger Musikleben wird seit Jahrhunderten nicht nur durch den Thomanerchor und seinen wohl prominentester Kantor Johann Sebastian Bach geprägt, sondern auch durch das Gewandhaus und das Konservatorium. Ja, es war Gewandhaus-Kapellmeister Felix Mendelssohn Bartholdy, der mit der Gründung des Konservatoriums die Basis für den berühmten Musik-Studienort Leipzig schuf. Fortan lockte die Ausbildungsstätte Schüler aus ganz Europa und bekannte Professoren wie Max Reger an die Pleise.

In seinem Programm „Leipziger Meister“ verknüpft das Calmus Ensemble, seit vielen Jahren selbst musikalischer Botschafter der Stadt Leipzig, Kompositionen von berühmten Leipziger Musikpersönlichkeiten vor Johann Sebastian Bach mit dessen Werken und jenen weiterer Komponisten, die in enger Beziehung zu Leipzig stehen. Und mit einer Auftragskompositionen an den Leipziger Bernd Franke richtet Calmus gleichzeitig auch den Blick auf die Gegenwart und beweist so, dass die Musikstadt Leipzig sehr viel mehr ist als Johann Sebastian Bach.

Musikbegeisterten muss man das Calmus Ensemble eigentlich nicht mehr vorstellen oder würdigen, denn Homogenität, Präzision, Leichtigkeit, Emotionalität und Witz machten das das Quintett zu einer der erfolgreichsten Vokalgruppen Deutschlands, ja Europas. Seine breite Palette an Klangfarben, die leidenschaftliche Musizierfreude der zwei Sängerinnen und drei Sänger, ihre Klangkultur und ihre abwechslungs- und einfallsreichen Programme begeistern stets aufs Neue. Dazu trägt auch die schier unbegrenzte Repertoirespanne des Ensembles bei. Geprägt von der Tradition der Leipziger Meister sind die Sänger*innen in der Vokalmusik der Renaissance, des Barocks und der Romantik genauso zu Hause, wie ihnen die Musik unserer Zeit ein großes Anliegen ist.

So dürfen sich die Musikbegeisterten unserer Region sehr auf das Konzert „Leipziger Meister“ freuen, in dem u. a. Werke namhafter Mitglieder der Familie Bach, von Johann Hermann Schein und Paul Gerhardt zu hören sein werden.