Klosterfrauen, Mumien und Schätze

Wie kommt es, dass heute im kleinen Dorf Frauental im abgelegenen Steinachtal eine riesige Klosterkirche steht?

Das ist eine lange Geschichte. Sie beginnt im 13.Jahrhundert in der Stauferzeit, als die Herren von Hohenlohe-Brauneck hier ein Zisterzienserinnenkloster gründeten. Der Chor, eine gotische Säulenhalle in der Unterkirche und Reste des Kreuzgangs sind Relikte aus der Gründungszeit. Von den dazugehörenden Konventbauten blieb leider nur der Ostflügel erhalten, der heute von Projekt Chance genutzt wird. Im 15. Jahrhundert kam das Kloster unter die Herrschaft der Ansbacher Markgrafen, die es in der Reformation aufhoben. Aus dieser Epoche stammen drei mumifizierte Leichen einer Amtmannsfamilie in der Unterkirche. Wolfgang Willig, Vorsitzender des Museumsvereins Kloster Frauental e.V. erklärt im Rundgang die zisterziensertypische Anlage und zeigt die kunsthistorischen Schätze.

Anmeldung erforderlich: Wolfgang Willig, Telefon 07931 9588700.

Treffpunkt: Am Eingang zur evangelischen Kirche in Frauental, Ortsteil Creglingen