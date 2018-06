Klosterhof-Sommerkonzert mit dem Reuthinquartett Wildberg

× Erweitern Reuthinquartett Wildberg Reuthinquartett Wildberg

Begegnungen mit Mozart heißt das Programm, mit dem das Reuthinquartett Wildberg am Sonntag, 15. Juli, zum sommerlichen Reigen im blühenden Garten des Klosterhofes in Spiegelberg-Großhöchberg konzertiert.

Petra Roderburg-Eimann (Blockflöte), Kaoru Minamiguchi (Violine), Ursula Staenglen (Akkordeon) und Peter Falk (Kontrabass), haben im Jahr 2012 das Reuthinquartett gegründet. Ihr Anliegen ist es, bereits vorhandene Literatur an die ungewöhnliche Besetzung des Quartettes anzupassen.

Mit den unterschiedlichen Farben der Instrumente tragen die vier Musiker damit zu einem spannenden Hörerlebnis bei. Das neue Programm widmet sich der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, sowie dessen Zeitgenossen und Weggefährten. Auf seinen Reisen in viele europäische Metropolen traf Mozart immer wieder von ihm geschätzte Komponisten, Musiker und Künstler. So lernte er unterschiedliche Kompositionsstile und die musikalischen Einflüsse verschiedener Länder kennen. Es kommen u.a. Triosonaten von Carl Philipp Emanuel Bach, Niccolo Jommelli, Carl Friedrich Abel und Tommaso Giordani zu Gehör. So treffen Kompositionen des galanten, wie des empfindsamen Stils, des Sturm und Drang, sowie der Frühklassik aufeinander – unterschiedlich, wie sich Europa zu dieser Zeit musikalisch präsentierte. Verknüpft werden diese Kammermusikwerke mit den Kirchensonaten Mozarts, die er 1776 in Salzburg komponierte.

Das Konzert beginnt um 11.00 Uhr. Bei schlechter Witterung findet die Matinée im Alten Schulhaus statt. Der Eintritt beträgt 25 Euro – anschließender kleiner Mittagsimbiss im Klosterhof inbegriffen.

Kartenreservierungen nimmt Jutta Scheuthle im Klosterhof Großhöchberg unter Telefon 07194 - 95 48 76 oder per Email unter kontakt@kultur-klosterhof.de gerne entgehen. Nähere Informationen: www.kultur-klosterhof.de.