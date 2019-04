Vogelstimmenkonzert

× Erweitern Trio Canti Avium

Ob Kuckuck, Kolibri, Nachtigall oder alle miteinander: Die Komponisten haben sich von ihnen zu wahren Kabinettstückchen inspirieren lassen. Spritzig-virtuose Figurationen und eingängige Kantilenen prägen den heiteren Charakter und die lautmalerische Natur dieser Musik, die das Trio Canti Avium am 26. Mai darbieten wird. Die zwei Flötistinnen Ulrike Wettach-Weidemaier mit Blockflöten von Sopranino bis Bassblockflöte und Sonja Kanno-Landoll an der Querflöte, Traversflöte, Piccoloflöte und Blockflöte haben dieses besondere Trio zusammen mit dem Organisten Michael A. Müller gegründet. Musiziert wird in den unterschiedlichsten Kombinationen und aus verschiedenen Epochen mit Werken rund um das Thema Vogelstimmen von A. Vivaldi, Jacob v. Eyck, Jean-Ph. Rameau und Agnes Dorwarth.

Trio Canti Avium, So. 26. Mai, 17 Uhr, KlosterkircheLobenfeld, www.kloster-lobenfeld.com